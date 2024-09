Kyle Chandler in trattative per recitare nella serie DC Lanterns della HBO

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)inperDCHBO, vincitore di un Emmy, è inperin, ladi alto profiloHBO basata sul fumetto di Lanterna VerdeDC, secondo quanto riferiscono fonti a Deadline. Al momento non ci soi ufficiali, ma si dice chesia pronto a interpretare Hal Jordan, il personaggio di Lanterna Verde interpretato da Ryan Reynolds nel film del 2011. In precedenza, per il ruolo sono stati fatti i nomi di Josh Brolin, Matthew McConaughey, Ewan McGregor e Chris Pine, ma non è noto se questi siano effettivamente stati contattati. La ricerca di un attore che interpreti John Stewart è invece ancora in corso. Cosa sappiamo di? Lasegue due personaggi centrali dell’Universo DC: la nuova recluta John Stewart e il veterano Hal Jordan.