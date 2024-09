Inter viaggio nelle difficoltà di una stagione nata male

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il campanello d’allarme era già suonato in tre situazioni. A Marassi l’aveva lasciato due punti al Genoa riempiendo la partita d’esordio di errori, individuali e di squadra, con un approccio da gruppo ancora in vacanza. Contro il Lecce – match vinto quasi per inerzia – la prestazione era stata di molto sotto il livello di intensità abituale e a Monza i nerazzurri avevano replicato la partita “piatta” salvandosi solo nell’assalto finale grazie ai cambi. Alcuni, a dire il vero, discutibili così come discussi sono quelli del derby che Inzaghi ha fotografato alla perfezione dopo (“Siamo tati troppo molli, non una squadra”) dopo non essere stato capace a leggere prima i segnali preoccupanti.