Il 75 per cento degli over 55 è in buona salute Ecco i profili più a rischio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, – Gli “anziani” sono sempre di più nel nostro Paese. Ma come stanno? Quale è la loro condizione di? Come si presenta la loro “vecchiaia”? Sono solo alcune delle domande sulle quali si sono concentrati Paolo Pasetti e Loris Vergolini, due ricercatori dell’Università di Bologna, nello studio “Le condizioni dianziani in Italia“, pubblicato sul sito neodemos.it e svolto nell’ambito del Progetto “Age-It: Ageing Well in an Ageing Society”, all’interno del Pnrr. Aumenta la vita media, crescono gli “anziani“ Ebbene, i due studiosi partono da una doppia premessa: “Negli egli ultimi decenni, l’Italia ha raggiunto livelli molto elevati dell’aspettativa di vita. Secondo l’Istat, nel 2023 la vita mediaitaliani era di 80,6 anni per gli uomini e di 84,8 anni per le donne, tra le più alte al mondo.