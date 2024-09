Google Maps cambia voce e le reazioni degli utenti sono preoccupate e spassose

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il cambio nellache dà le indicazioni in, l’app diche ci guida nei percorsi stradali, ha causato non poche, perplesse, da parte. Molte e molti dei quali sorpresi dal nuovo tono. Il problema è questo cambio della guardia non sta avvenendo in maniera definitiva, ma lavecchia ogni tanto fa capolino, creando dei mix non proprio piacevoli. Sui social, infatti, si parla di doppia personalità di. La pagina del Play Store associata all’app disi sta riempiendo di commenti negativi. C’è chi chiede il ripristino della vecchia, perché quella nuovaè molto meno efficace. Altri commentano la novità definendola “downgrade pazzesco“. Qualcuna ha anche mostrato ironicamente paura, perché non si fida di questo cambio della guardia dai risvolti pericolosi.