Calha in ombra Lautaro non punge Thuram ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) SOMMER 6,5. Alterna interventi al limite della papera (uno dopo 5’) a grandi parate, più volte su Leao. Si arrende a Gabbia. PAVARD 5. Poco reattivo nel leggere il taglio dritto per dritto di Pulisic sullo 0-1. E tanti altri errori. ACERBI 5,5. Sbanda in difesa come i compagni. BASTONI 6. Pulisic fa più male quando passa altrove. Pericoloso quando avanza. DUMFRIES 6. Tanti inserimenti senza palla e un’accorta protezione difensiva della fascia destra. Esce dopo un’ora. BARELLA 6. Meno appariscente che a Manchester, ma l’azione dell’1-1 la avvia lui.NOGLU 5,5. Qualche “sporcatura“ in regia. Un tentativo da lontano troppo centrale. Il giallo gli costa presto l’uscita. MKHITARYAN 5,5. Si addormenta e Pulisic lo punisce. Spende un giallo presto ed esce. DIMARCO 6,5. Brilla poco in avvio, tocca bene il primo pallone importante, quello del pari.5,5.