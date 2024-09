Traffico Roma del 22-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdebentrovate l’ascolto incidente con 6 km di coda sulla A1Napoli tra Colleferro e il bivio con la diramazione Sud versocon rallentamenti sul Raccordo Anulare tra via Pontina enina in carreggiata esterna altri rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno verso il centro città questo pomeriggio alle ore 18 all’Olimpico si giocaUdinese partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A inevitabili le ripercussioni oltre che nell’area del Foro Italico al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità