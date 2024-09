Terrore al pronto soccorso di Prato | ragazzino distrugge i locali e ferisce alla testa un vigilante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Undi soli 15 anni ha seminato il panico ieri sera, 21 settembre, aldell’ospedale Santo Stefano di. Un vero e proprio far west. Il giovanissimo, completamente fuori controllo, ha rapinato delle chiavi di macchina un anziano, aggredito e ferito in modo serio un, spaccato due vetri e minacciato i presenti con un paletto spartitraffico. Il parapiglia è finito solo all’arrivo dei carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato. Il bilancio della serata – come riporta Notizie di– è pesante. Ildi Sicuritalia è ricoverato in seguito a un ematoma d. Ilera stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri per un reato e accompagnato subito dai poliziotti alpediatrico per il forte stato di agitazione che manifestava.