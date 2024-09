Shaila Gatta dichiara il suo interesse per un gieffino | scatta il triangolo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo i primi giorni passati a conoscersi e a far festa, adesso nella casa stanno nascendo le prime antipatie, i primi gruppetti e anche le “simpatie”. Lorenzo Spolverato si è preso una mezza cotta per, ma lei venerdì pomeriggio gli ha rifilato un bel palo. Ieri notte dopo il party del compleanno di Amanda Lecciso, Lorenzo è tornato all’attacco: “Se sono geloso di te? Io ho una gelosia particolare. Tu sei così, giustamente vuoi conoscere tutti qui dentro, in passato sei stata privata della libertà e lo capisco. Sei calorosa, all’inizio ci siamo aperti io e te, ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea. Lo so che sono un po’ matto“. Questa volta però l’ex velina è stata ‘possibilista’: “C’è una parte di me che è attratta da te in un modo per ora platonico.