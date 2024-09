Russia il piano brutale per stroncare l' Ucraina | Monitoraggio continuo come e dove colpiranno tra pochi giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Lasta pianificando attacchi contro le infrastrutture nucleari ucraine con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Mosca starebbe prendendo di mira in particolare le reti di distribuzione delle centrali nucleari e le sottostazioni di trasmissione: si tratta di strutture "essenziali per la sicurezza e il buon funzionamento dell'approvvigionamento di energia nucleare", ha insistito il ministro ucraino in un post su X. Sybiha ha invitato l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a istituire una missione dipermanente presso i siti nucleari ucraini. Kiev non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni per cui ritiene che si stiano preparando questi attacchi.    Mosca, da parte sua, è rimasta in silenzio.