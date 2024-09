Lollobrigida e l’orgoglio del sistema Italia | No a chi vuol pagare gli agricoltori per non produrre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) “Domani sarò a Bruxelles. Non sono mancato a nessuna riunione dei ministri dell’Agricoltura, che si è tenuta a Bruxelles, perché lì si decide molto. E noi siamo europeisti nel senso richiamato nei Trattati di Roma. Domani si tratterà della nuova Pac. Noi vogliamo una nuova Pac che incentivi la produzione agricola e che non faccia esattamente il contrario, cioè paghi gliper non coltivare. Non esiste. E io credo che in questa fase storica l’abbia già fatto la sua parte”. Annuncia una posizione forte, in Europa, il ministro dell’Agricoltura, Francesco, intervenendo a DiviNazione Expo 2024 a Siracusa, nel corso del G7 su agricoltura e pesca di Ortigia. E’ stata l’occasione per fare il punto su quanto fatto per il settore fino a questo momento.