La Visitazione di Pontormo in fuga finalmente ha trovato casa | ecco dove si potrà ammirare Sì è il luogo suggerito da FqMagazine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Non capita spesso, ma talvolta succede che il buon senso trionfi. Sta accadendo in questi giorni in Toscana, a Poggio a Caiano, comune della provincia di Prato, tra l’altro, ha sede una tra le più note Ville medicee, commissionata da Lorenzo il Magnifico a Giuliano da Sangallo nel 1480, oggi museo statale e patrimonio Unesco dell’umanità dal 2013. È proprio qui, temporaneamente in questa sede così prestigiosa, che il 3 ottobre sarà inaugurata la nuova collocazione delladi, capolavoro del 1528-1530 presente sulla maggior parte dei manuali di storia dell’arte.