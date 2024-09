La Bestia fa paura! Bastianini vince a Misano duello e polemica con Martin | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Eneaè tornato, di nuovo, per la terza volta. Un’altra gara alla, quella che sa conservare le gomme e graffiare quando serve, quando necessario. Ci ha provatoa tenerlo dietro, ma il gran premio di casa, ancor più perche è riminese doc, è una spinta inspiegabile per un pilota, qualcosa che va oltre tutto, pure i problemi fisici. Se poi aggiungiamo il n.23 della, lo stesso di Salvadori, diventa tutto ancor più bello. Sul terzo gradino del podio sale Marquez, davanti a Bezzecchi, finalmente una bella gara del Bez. Errore importante per Bagnaia, che scivola mentre era in 3ª posizione, in rimonta sui primi due. Si parla di un problema alla temperatura delle gomme nei primi giri, ma poi l’errore di scivolare l’ha commesso lui, salvo ulteriori news nelle prossime ore.