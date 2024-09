Hockey pista Spagna campione ai Mondiali | Argentina battuta 2-1 nella finalissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) A Novara vince la. I2024 di, organizzati splendidamente fra il Pala Dal Lago e il Pala Igor, sono terminati con la vittoria degli iberici in una finale tesissima contro l’. LA CRONACA Non c’è neanche il tempo di cominciare che lascappa sul 2-0: Carballeira sblocca la partita dopo 30 secondi per l’1-0, mentre Bargallo dopo altri due giri d’orologio raddoppia. L’, tramortita, ci mette un po’ per reagire. I sudamericani poi però macinano gioco sino a quando a meno di un minuto dal riposo è la rete di Ordonez a riaprire i giochi. Si va al break sul 2-1 per gli iberici. La ripresa si apre con tanto nervosismo, anche perché la posta in palio diventa sempre più alta. A Mena e Grau viene comminato un cartellino blu a testa, mentre il numero dei falli di squadra cresce per tutte e due le compagini.