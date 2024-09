Gianmarco Tamberi a Verissimo | Avevo perso la sicurezza | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 22 settembre 2024)ha parlato di quello che è successo a Parigi sottolineando: “la“. Non si sarebbe mai aspettato che accadesse quanto è poi successo. Non pensava sarebbe stato male, talmente male da non poter gareggiare e raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Le cose non sono andate come aveva pianificato, ma anche come sognava. Così qualcosa è cambiato nella sua testa. Poi, gara dopo gara, è riuscito a tornare ilprima di Parigi. E’ tornato a vincere. Lo sportivo ha risposto alle critiche e concluso l’intervista dicendo di sognare un figlio.