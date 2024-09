Frontale in via Saliceto Feriti i due conducenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Pauroso schianto nella notte, verso l’1.30 per fortuna senza gravi conseguenze, in viaa Bentivoglio, nella Bassa Bolognese. Due auto, condotte rispettivamente da un 35enne ed un 30enne, procedevano in direzione opposta, ovvero una verso il centro del paese e l’altra verso Castel Maggiore, quando, per cause da accertare e al vaglio delle forze dell’ordine, all’altezza dell’autovelox si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e le due vetture, data la forza dello scontro, hanno carambolato ed invaso la carreggiata fermandosi poi a diverse centinaia di metri dal punto d’impatto. Sul posto, avvisati da alcuni residenti della zona che si sono svegliati per il forte botto, sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera per i rilievi e coadiuvate dai carabinieri locali.