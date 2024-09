Festa del Borgo migliaia di persone in strada tra bancarelle artigianato e tradizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024) Bergamo. Un pomeriggio da non perdere in cui lascende per le strade della città. Come ogni anno, ladelche si è svolta domenica (22 settembre) ha attirato una folla didi, che ha riempitoPalazzo. Una proposta più che mai varia per tutte le età: dalla zona gonfiabili per i bambini alle postazioni per fare sport di ogni tipo, dai piccoli campi da tennis alla pallacanestro in carrozzina, ma anche scuole di danza. Artigiani di ogni natura e materiale nel villaggio-laboratorio di Conf, artisti di, spettacoli, tatuatori, truccatrici, attività tra le più svariate, come del resto anche la musica, ravvivata soprattutto dalla collaborazione con il Bergamo Buskers Festival. Centinaia di metri colorati di– compresa quella alimentare, immancabile – che ha caratterizzato il pomeriggio cittadino.