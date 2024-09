Carcere Ilaria Salis | Sono abolizionista così non serve a nulla Il modello deve essere il Nord Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “Ilnon risolve i rapporti di ingiustizia nella società moderna, anzi li rende più profondi e insanabili,” ha dichiarato, affiancata dal fumettista Zerocalcare in un incontro a Parco Shuster a Roma. Secondo l’eurodeputata, le attuali politiche penali si limitano a incrementare la recidiva e perpetuare l’inefficacia del sistema. “Se una persona entra per un piccolo furto e non viene inserita in un percorso di reinserimento sociale, uscirà senza prospettive, costretta a tornare a delinquere. Questo è evidente dai dati sulla recidiva,” ha aggiunto.ha inoltre sottolineato come la maggior parte dei detenuti non siano pericolosi criminali, ma persone che scontano pene per reati minori contro il patrimonio.