Calcio il derby della Madonnina è del Milan! Tris della Roma contro l’Udinese nel quinto turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Quattro gli incontri domenicali di questodel campionato didi Serie A, che terminerà domani con il confronto tra Atalanta e Como. Nella sfida di cartello, ovvero iltra Inter esono stati i rossoneri a spuntarla. Una partita molto tesa, tipica delle stracittadine, in cui è stato il Diavolo a sbloccare per primo il risultato grazie a un gol dello statunitense Christian Pulisic al 10?. Al 27? ha risposto la Beneamata con Federico Dimarco. Nella ripresa ha deciso la sfida una rete di Matteo Gabbia all’89’. Con questo risultato la formazione di Paulo Fonseca aggancia i cugini in sesta posizione nella classifica generale con 8 punti. All’Olimpico cadela. Il nuovo corso in panchina di Dusan Juric è stato aperto da una vittoria. Al 19? l’ucraino Artem Dovbyk ha messo sui binari favorevoli ai capitolini l’in