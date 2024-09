WTA Hua Hin 2024 | Rebecca Sramkova ancora in finale contro Laura Siegemund

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Sarà unaricca di temi, quella del secondo WTA di Hua Hin della stagione (servito a coprire un buco di calendario nel quale non c’era nessun WTA 250 in prima battuta). La giocheranno(Slovacchia) e(Germania), uscite vittoriose da un’altra giornata in cui il meteo, di tanto in tanto, fa i suoi buoni capricci. Si parte conche non concede scampo alla slovena Tamara Zidansek. Il primo set, per la verità, procede abbastanza tranquillamente, senza troppe occasioni per l’una o per l’altra (salvo una palla break per la slovacca sul 2-1), ma il colpo decisivolo piazza con il servizio strappato a 15 nel decimo gioco. Di lì comincia a macinare tanto, tantissimo gioco e la conseguenza è un 5-0 nel secondo parziale, che poi diventa 6-2.