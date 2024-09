Un ragazzo è perseguitato dal padre morto nel trailer dell' horror Daddy' s Head di Benjamin Barfoot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024) È stato diffuso ildi's, il prossimo filmdel regista britannico. Il regista britannicosi appresta a sbancare il Fantastic Fest, la manifestazione di Austin che ospita il meglio del nuovo cinema di genere, con il suo's. Il film, che arriverà anche su Shudder a ottobre, in tempo per Halloween, segue unche riceve la visita di una creatura inspiegabile. Una mostro che sembra imitare una versione terrificante delda poco. Il cast comprende Julia Brown, Rupert Turnbull, Charles Aitken e Nathaniel Martello-White. Guardate il, un'esclusiva di IndieWire, qui sotto. Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: l'con James McAvoy