Terza Categoria Il primo derby jesino finisce in parità | 1-1

(Di sabato 21 settembre 2024) Coppa Marche. I padroni di casa del Largo Europa in dieci ad inizio di ripresa ma in vantaggio con Bassotti. Il pari della Spes porta la firma di Mosci. La prima giornata di campionato JESI, 21 settembre 2024 – Pareggio nelstagionale (Coppa Marche) tra il Largo Europa e la Spes Jesi. La gara del ‘Mosconi’ ha visto i padroni di casa che, dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Vito, sono passati in vantaggio con Bassotti. La reazione della Spes porta al pari firmato da Mosci. Il prossimo turno, venerdì 27 settembre al ‘Paolo Pirani’ sarà Junior Jesina – Largo Europa e poi il 16 ottobre Spes – Junior Jesina. Intanto è stato reso noto il calendario del campionato e di seguito la prima giornata: Albacina – Spes Jesi, Cameratese – Atletico 2008, Maiolati United – Serra Volante, Poggio S.