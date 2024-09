Qualità e sostenibilità Ecco i punti di forza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "La straordinaria capacità di export, laelevatissima dei nostri prodotti, gli investimenti continuativi sullasono i nostridie continueranno ad esserlo anche in una congiuntura internazionale (vedi la Germania) non facile". Elisabetta Gualmini, presidente del Forum europeo della ceramica, lei è in un osservatorio privilegiato per saggiare lo stato di salute del comparto. Qual è l’andamento del settore? "La ceramica europea, come tutto il manifatturiero, sta affrontando un periodo complesso a causa di un mix di fattori". Quali in particolare? "L’aumento dei costi di produzione dovuto al rincaro delle materie prime, e soprattutto dell’energia, e la riduzione dei consumi".