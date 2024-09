Nessuno ti pagherà per dire la verità Confessioni di un foodblogger

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) Le mieda food blogger iniziano da qui, quando il proprietario del ristorante lancia urlando la pizza mortadella e pistacchio in faccia a Francesco, fracicandolo. Schizzi di salsa di pomodoro volano al rallentatore per la veranda e io non lo so come siamo arrivati a questo punto. La prima cosa che ci ha fregato, di sicuro, è il bisogno di fare soldi. Quando cresci povero ti senti povero anche dopo che non lo sei più. È per questo che ora nella veranda fette di mortadellaccia brutta, garantite affettate a mano ma sformate nel mezzo dalla confezione di plastica del supermercato dove stavano fino a cinque minuti fa, volano in testa a due turisti americani. Diario di un food blogger: l'adolescenza a Tor Lupara Mannaggia, penso, e intanto mi ricordo Tor Lupara.