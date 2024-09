Mkhitaryan festeggia le 100 presenze con l’Inter | Altri traguardi in arrivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024)ha di recente tagliato un traguardo significativo, raggiungendo le 100con la maglia nerazzurra. Il centrocampista armeno hato a suo modo sui social. NUOVO TRAGUARDO – Henrikhcon la partita giocata in settimana all’Etihad Stadium contro il Manchester City in UEFA Champions League, ha tagliato il traguardo delle 100con la maglia del. Per celebrare il traguardo, il centrocampista ha pubblicato un post sui social dedicato a questo nuovo traguardo, ricevendo l’affatto dei suoi tifosi e non solo: «in!», ha scritto l’ex Roma. Questo traguardo non solo sottolinea il valore del calciatore, ma evidenzia anche il suo impegno e la dedizione che ha dimostrato fin dal suoegli anni è diventato un elemento chiave per