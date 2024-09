Imane Khelif arriva in Italia e accade l’inaspettato | come la accolgono

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 21 settembre 2024), la pugile algerina, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024in, precisamente a Milano e pubblica sui social un video che la ritrae in piazza San Marco, zona Brera: “Ciao Milano“, scrive abbinando la storia alla canzone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Eccoviene accolta dal popolo milanese. Leggi anche: Eurospin, il prodotto ritirato per rischio listeria: di cosa si tratta Leggi anche: Meteo, svolta improvvisa sull’: le previsioni del colonnello GuidiinDal ring alla passerella., secondo i rumors circolati tra gli addetti ai lavoripotrebbe essere a Milano per partecipare,ospite, a qualche sfilata della Milano fashion week. T-shirt bianca, camicia di lino e cappellino in testa, l’atleta sorride e manda un bacio alla sua community.