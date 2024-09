Giravano su un’auto rubata armati fino ai denti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Fermo, 21 settembre 2024 –a bordo diaie, presumibilmente, pronti a mettere a segno qualche colpo. Il loro atteggiamento sospetto e quel veicolo rubato non erano però sfuggiti alla polizia, che li aveva fermati ed incastrati. Nei guai erano finiti due tunisini rispettivamente di 35 e 28 anni che, al termine delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e quindi davanti al giudice del tribunale di Fermo. Al termine del processo i due sono stati condannati a due anni e quattro mesi il primo e a un anno e otto mesi il secondo per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Tutto era accaduto quando gli uomini della squadra mobile di Fermo, durante dei servizi specifici per la prevenzione dei reati predatori, avevano notato presso una stazione di rifornimento carburanti, una Fiat Panda con due uomini a bordo.