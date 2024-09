F1 qualifiche GP Singapore oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

La F1 è pronta a vivere ledel Gran Premio di, diciottesimo round del campionato 2024. Sul circuito cittadino più dispendioso – in termine di energie – del calendario, è il momento di andare a caccia della pole position. Lo scorso anno il ruotino è andato nelle mani di Carlos Sainz, ferrarista che aveva poi vinto la gara della domenica. Aè fondamentale riuscire a firmare un buon giro in qualifica, in quanto la posizione di partenza determina, nella maggior parte dei casi, anche il risultato del giorno successivo. L'appuntamento per il via delleè alle 15:00 italiane di sabato 21 settembre.