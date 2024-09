Endless Love le anticipazioni della puntata del 22 settembre | riesplode la passione tra Nihan e Kemal?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) Domenica 22alle 14:45 andrà in onda la nuovadi “”, la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori. Protagonisti sono, innamorati da giovani che però un destino crudele ha diviso., colpo di scena nel matrimonio tra Asu eÈ tutto pronto per il matrimonio tra Asu e, che però non è affatto convinto del passo così importante che sta per compiere. Fehime, madre di, rivela ad Asu che il figlio diè proprio di. Asu, sconvolta, chiede a Emir di incontrarlo e lui la accoglie in casa sua, dove c’è anche la madre in coma. Nel frattemposi riavvicina al fratello Tarik e gli offre un lavoro onesto. I contrasti tra Galip ed Emir Emir, informato dal medico che ha curato la madre che lei è sempre stata in coma in questi anni, affronta il padre Galip.