Como agguato a colpi di pistola a Turate | due quarantenni in fin di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)), 21 settembre 2024 – Sono stati bloccati da un’auto su cui viaggiavano, e poi da una moto. Da qui, sarebbero scesi due uomini con il volto coperto, che li hanno avvicinati e gli hanno spaccato il parabrezza dell’auto usando una spranga. Indrit Lleshaj, 44 anni residente a Paderno Dugnano, e Artan Lazar, 42 anni residente a Cormano, entrambi albanesi, disoccupati e noti alle forze di polizia, sono stati raggiunti da diversidiche li hanno raggiunti al petto. L’è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a, in via. I due albanesi vittima del ferimento viaggiavano su una Audi Q5, che sarebbe stata dapprima bloccata da un’altra auto, non meglio identificata.