Chitarre signature | i modelli iconici alla portata di tutti o forse no

(Di sabato 21 settembre 2024) Life&People.it Tra chi le ama per ciò che rappresentano e chi invece non ne apprezza il concept, lehanno sempre diviso i chitarristi. Strumenti creati sulle specifiche di artisti in vista e particolarmente degni di nota di cui non si limitano a soddisfarne le esigenze, prendendone anche il nome. Se ne sono viste tante negli anni, proposte da marchi diversi, conche si ispirano ad un determinato musicista. Una pratica ormai molto comune, capace di spaccare a metà il mondo degli amanti delle sei corde, equamente divisi tra chi la vede come il modo migliore per avvicinarsi al sound del proprio guitar hero e chi la addita come una mera “commerciata”, fatta apposta per svuotare le nostre tasche e arricchire l’industria musicale.