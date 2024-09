Cavalieri finita l’attesa | si gioca Esordio in Coppa contro Vicenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) "I ragazzi stanno rispondendo bene ai carichi di lavoro e per la prima volta in questi anni non ho messo la componente tecnica in primo piano, alla luce del bagaglio di esperienza che abbiamo ormai accumulato. Ci aspetta una gara duraun avversario più avanti di noi nella preparazione atletica, ma sarà anche stimolante. Daremo il massimo". Il tecnico Alberto Chiesa ha presentato così la prima gara stagionale, valida per laItalia, che prenderà il via alle 15:30 odierne al Chersoni. E il paradosso è che l’coinciderà già con tutta probabilità con la partita più difficile della stagione: ilmilita in Serie A Elite e parte indubbiamente con i favori del pronostico. E può contare su un miglior stato di forma, considerando che ha iniziato la preparazione lo scorso luglio.