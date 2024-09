’CarbonZero’ produrre a beneficio del pianeta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) In linea con la propria strategia che sposa un paradigma di business adel, Florim, certificata B Corp dal 2020, promuove: il progetto di superfici Carbon Neutral che compensano le emissioni di CO2 generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita. "Florim – sottolineano dall’azienda di Fiorano – misura l’impatto ambientale dei propri prodotti lungo tutto il ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento (Certificazione EPD rilasciata da EPD Italy)". Per limitare "l’impatto della propria attività, l’azienda riduce l’uso di risorse naturali e investe per rendere il processo più sostenibile. Da anni recupera il 100% degli scarti crudi di produzione e il 100% delle acque reflue. In entrambi gli stabilimenti italiani sono presenti delle vasche di raccolta dell’acqua piovana per il recupero delle precipitazioni.