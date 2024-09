Bambino di 9 anni entra in ospedale a Lecce per una crisi respiratoria ed esce con le ginocchia fratturate I genitori denunciano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Undi 9è arrivato inper unae ne è uscito conmbe le. È successo all’di. A denunciare il fatto, con una denuncia a carico di ignoti, idel, affetto da una malattia rara e non in grado né di muoversi né di parlare. Come racconta il Corriere della Sera, tutto comincia il 19 agosto scorso quando il, dopo un ricovero in codice rosso all’di Gallipoli, viene trasferito al dipartimento di emergenza dia causa di gravi difficoltà respiratorie. Pochi giorni dopo il ricovero in rianimazione, però, idel piccolo scoprono un gonfiore anomalo alle gambe, nella parte che va dal bacino alle, ma, secondo il loro racconto, vengono rassicurati dal personale medico che attribuisce i gonfiori a problemi di postura e alla lunga permanenza al letto.