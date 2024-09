Atalanta i rigori si confermano tabù | contro l’Arsenal un altro errore decisivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 21 settembre 2024) Con ancora negli occhi la splendida prima grande serata di Champions League, che ha visto l’pareggiare 0-0 in casa, la soddisfazione per aver tenuto testa ad una delle squadre più quotate d’Europa fa spazio anche ad una punta di rammarico. Basterebbe questo per comprendere la percezione attuale dell’di Gian Piero Gasperini. Una squadra che ha dimostrato, una volta ancora, di potersela giocare con chiunque. O meglio, una squadra che ha interiorizzato la consapevolezza di poter battere chiunque. Arsenal compreso, se non fosse stato per le strepitose parate del portiere Raya. Nel contesto di una serata che lascia in eredità spunti e tracce estremamente positive, i rimpianti sono tutti racchiusi nel calcio di rigore fallito da Mateo Retegui ad inizio ripresa.