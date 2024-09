Anora | trailer e poster del film di Sean Baker

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Anora deldiDopo il grande successo a Cannes 2024, dove ha vinto la Palma d'Oro, e dopo essersi assicurato una passerella importante in diversi festival internazionali, tra cui Roma e Londra,, di, è pronto ad arrivare al cinema con Universal Pictures. In sala dal 7 novembre, ilè scritto e diretto da, e interpretato da Mikey Madison, Yuriy Borisov, Ivy Wolk e Lindsey Normington. La trama di, una giovane sex worker di Brooklyn, ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.(2024) Cortesia di Universal Pictures Italia