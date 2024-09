‘Allucinazione collettiva’ | Fedez e la mascolinità tossica nel testo della canzone per Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024). Condita da una spruzzatina di piagnisteo qua e là. E ovviamente una buona dose di narcisismo., il nuovo brano didedicato aè tutto quello che un uomo non dovrebbe fare per cercare di tornare con la madre dei propri figli. Ildi“Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto”: un tipico esempio di induzione del senso di colpa. “I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”: secondo round, il tumore sarebbe stato causato da “tutto lo schifo accumulato” a causa di situazioni varie. Una bella diagnosi spannometrica per distribuire colpe.