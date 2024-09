Victor ha detto di no il retroscena sull’operazione Osimhen-Galatasaray

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ecco com’è nata la cessione dial: l’attaccante aveva rifiutato il trasferimento, poi il confronto è stato decisivo Estate turbolenta per, che sembrava dovesse lasciare Napoli al termine del ritiro di Dimaro e in realtà è stato ceduto solo dopo il termine della finestra di calciomercato estiva. Il club azzurro ha rischiato di tener parcheggiato in tribuna per almeno metà anno il talento nigeriano. Ma alla fine si è presentato ile l’operazione si è conclusa in pochi giorni, con la partenza del bomber. Inizialmente, quando i turchi hanno bussato alla porta del club azzurro, tutte le parti coinvolte hanno storto il naso per la formula d’acquisto. Ilnon ha mai pensato di poter acquistare il cartellino die lo stesso calciatore non avrebbe avuto voglia di andare a titolo definitivo in Super Lig.