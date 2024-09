Vetrine spente nella boutique del lusso I gestori | Riapre in ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha aperto i battenti in pompa magna poco più di un mese fa, ma laWatch M Diamond in viale Ceccarini è già chiusa. Nessuna traccia della merce preziosa, orologi Rolex, Patek Philippe e Cartier e borse griffate, e questo ha dato adito a diversi rumor. Perché ledell’attività, avviata al posto della storica gioielleria Tamburini si sonosubito? Dall’ufficio comunicazione spiegano che laWatch M Diamond, creata da tre giovani imprenditori italiani, arrivati in riviera dopo i successi registrati a Milano, Courmayeur e Zurigo "di fatto doveva aprire in novembre. Siccome era ancora estate, a Riccione c’erano persone di un certo livello che potevano essere interessate ai prodotti-.