Striscia la Notizia 2024 2025 | tutte le novità

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Complottenza è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto“. E’ con queste parole che Antonio Ricci ha presentato la 37esima edizione diLa, ai nastri di partenza lunedì 23 settembresu Canale 5. Il tg satirico torna in onda con il sottotitolo La Voce della Complottenza e con nuovi inviati e rubriche inedite per far fronte alla concorrenza che avanza.La: i nuovi inviati Oltre alla coppia mista di velini formata da Beatrice Coari e Gianluca Briganti e all’inedito duo di conduttori composto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, sono pronti a fare il loro debutto nel tg satirico diversi inviati. I primi sono Fabio Caressa e la figlia Eleonora, reduci dall’esperienza a Pechino Express.