Sophia Loren per i suoi 90 ' l' amore tra noi conta'

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non possiamo sapere come abbia iniziato la sua giornata, fresca deinovant'anni. Ma sappiamo com'è finita: con l'abbraccio di parenti e amici tra il The Space Cinema Moderno e la terrazza dell'hotel Anantara Palazzo Naiadi a piazza della Repubblica, a Roma. Un compleanno blindatissimo: la diva non si è fatta vedere, entrando da un accesso secondario. Grazie aiinvitati, però, a due passi dalla stazione Termini si è creata una passerella inedita, tanto che sembrava di essere su un red carpet. Tra i primi avvistati Al Bano, seguito poi da Alessandra Mussolini e famiglia. Dunque Ferzan Ozpetek e 'zia' Mara Venier, per cui"è la più grande, la più meravigliosa, la più 'normale'". E, ancora, da Zubin Mehta ad Aurelio De Laurentiis, passando per Christian De Sica, Trudie Styler, Claudia Gerini, Margareth Madè, Franco Nero, Nancy Brilli, Gigi D'Alessio e così via.