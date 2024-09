Sciopero 20 settembre 2024 del trasporto pubblico bus e treni a rischio | gli orari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scatta lodei trasporti pubblici locali a livello nazionale per l’intera giornata di venerdì 20. I sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione che a partire dalle 8.30 circa porterà allo stop di bus, metro e tram in tutta Italia, ad eccezione delle fasce di garanzia. Da Milano a Napoli, da Torino a Roma, sono previsti per 24 ore gravi disagi alla mobilità dei cittadini, che potrebbero riguardare anche iregionali.