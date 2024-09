Night Swim la recensione dell’horror

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ray è un giocatore di baseball la cui carriera si è conclusa prematuramente in seguito a una diagnosi di sclerosi multipla, ancora nelle fasi iniziali. In cerca di una nuova casa dove ad andare ad abitare insieme alla moglie Eve e ai figli Izzy (adolescente) ed Elliott (più piccolo), la scelta capita su una dimora unifamiliare con piscina annessa, ignari che proprio lì molti anni prima sia avvenuto un drammatico fatto di sangue, inerente la scomparsa di una bambina. Ininizialmente le cose sembrano procedere per il meglio per la famiglia Waller, al punto che le nuotate permettono a Ray di recuperare una forma fisica invidiabile e di superare almeno apparentemente quei gravi problemi di salute.