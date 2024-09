Napoli 31enne attinto da colpi d’arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuto presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un soggettodadaall’addome e agli arti inferiori. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il predetto sarebbe statoto nel primo pomeriggio odierno in via Vera Lombardi. La persona offesa di 31 anni, è giunta presso il nosocomio in codice rosso. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera di questa Squadra Mobile che procede. L'articolodadaproviene da Anteprima24.it.