Nannetti srl dai forni alla ceramica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lasrl nasce a Faenza nel 1975 e, da allora, focalizza la propria attività nella produzione dielettrici e attrezzature per il controllo qualitativo dei laboratori di ricerca. Riccardo Prini è il presidente: "srl, controllata da Sassuololab srl, opera in sinergia con la stessa e sviluppa la propria rete commerciale nel settore dellaindustriale, proponendo una vasta gamma di strumenti in Italia e nel mondo. Gli strumentisono presenti e apprezzati in numerosi laboratori di ricerca nelle ceramiche di ogni continente, siamo quindi parte fondamentale di una rete aziendale che sviluppa un mercato molto importante per l’innovazione e la certificazione delle piastrelle ceramiche".