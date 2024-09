L’ex Reggina Giuseppe Lumia torna a Siracusa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il giovane portiere, che la settimana scorsa ha rescisso inaspettatamente con la, ha firmato per ilDai rumors alla conferma ufficiale:fa il suo ritorno al. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, a una settimana dall’inattesa e sorprendente rescissione del contratto con la. La società ha chiarito che la decisione è stata presa dal giocatore per ragioni personali e familiari. Tuttavia, non sono mancate le speculazioni, anche sui social, con molti che hanno espresso dubbi riguardo alla scelta, soprattutto considerando che è arrivata subito dopo l’errore commesso nella partita contro l’Igea Virtus e le critiche ricevute. In ogni caso, il calciatore ha ora firmato con il, club con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. Indosserà la maglia numero 95.