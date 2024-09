La battaglia di Castelfidardo e la disfatta del papa re

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set – «Quante divisioni ha il?» chiese ironicamente Stalin nel 1945, durante la conferenza di Jalta, a chi gli faceva notare quanto fosse potenzialmente ostile all’espansione del comunismo in Europa l’allora pontefice Pio XII (un’ostilità che al dittatore sovietico appariva velleitaria, in quanto non sostenuta da alcuna forza militare). Nella tarda estate del 1860, ottantacinque anni prima di Jalta, un’analoga domanda probabilmente la rivolse, al proprio stato maggiore, il conte di Cavour, capo del governo piemontese, allorché decise che era giunto il momento, per l’esercito di re Vittorio Emanuele II, di invadere il territorio della Chiesa.