Juventus Motta | Napoli costruito per lo Scudetto Io e Conte? I protagonisti sono i giocatori

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Sarà una grande partita conforti in campo che si confronteranno. Avremo il nostro pubblico e affronteremo la gara con responsabilità rispettando l’avversario”. Inizia così Thiago, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. “Gatti è a disposizione, oggi si è allenato con il gruppo. Mancano solo Conceicao e Milik. Tutti gli altri posgiocare”, precisa subito sul roster disponibile in vista della partita. “Ilè una squadra costruita per lottare per lo. Non è passato tanto tempo da quando lo hanno vinto, dominando e giocando bene anche in Europa. Quindi è una squadra veramente forte, non è questione di punti di vista. Cistati cambiamenti, mastati fatti per puntare in alto”, spiega sugli avversari.