Genovesi e Lollobrigida sono i vincitori del Premio Arco di Traino – StregArti 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il vicedirettore di Rai Sport, M, e il direttore di Rai Libri, Robertodeldi. Lo ha stabilito la giuria della manifestazione, che si è inaugurata lo scorso 14 settembre con la tradizionale mostra di arte contemporanea. La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 20 settembre, alle ore 21, al teatro comunale di Benevento. Mè stato premiato per “aver sempre raccontato come giornalista e scrittore le gesta sportive degli atleti italiani e, in particolare, per avere valorizzato il valore femminile di vite dedicate allo sport”.