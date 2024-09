G7 Cultura Ministro Giuli dona medaglia a Ministro Ucraina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ildella, Alessandro, nel corso della sessione di apertura della Ministeriale G7, hato la"Due anni di resistenza" a Mykola Tochytskyi,dellae delle Comunicazioni Strategiche dell'. "Non è solo un segno di vicinanza e rispetto - ha dichiarato- ma è anche la volontà di testimoniare un progetto complessivo per aiutare l'. Il ricavato delle vendite dellaandrà a sostenere le attività dell'ospedale pediatrico di Leopoli impegnato nella cura e nell'assistenza dei bambini ucraini colpiti dalla guerra". Ilha poito laanche agli altri rappresentanti del G7, quale riconoscimento del loro impegno a sostegno dell'e per incoraggiarli a lavorare insieme per difendere l'identitàle di una nazione aggredita e colpita anche nel suo patrimoniole.