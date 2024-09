Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte recensione | c’est Claude Lelouch

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) La nostradidi unache sidi un, il nuovo film del maestrofuori concorso a Venezia 81 e con protagonista Kad Merad: un’opera tanto sconnessa quanto ammaliante, dolceamara come la vita o il cinema A 87 primavere e 60 filmtorna a Venezia fuori concorso condi unache sidi un; non un’opera testamento bensì una celebrazione della famiglia, della libertà e una riflessione amara sulla solitudine e sul tempo che passa inesorabile. Un film frammentario e sguisciante fatto di tanti piccoli segmenti, il cui filo conduttore sta tutto nell’amore del maestro francese per il Cinema e per le sue infinite possibilità espressive con un Kad Merad camaleontico protagonista che oscilla tra il sacro e il profano, l’alto e il basso, il serio e il faceto.